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男男女女‧「嘉」點情趣
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19/10/2023

性教育從小做起！21%青少年曾送出／接收裸照？教識性器官名稱子女被性侵機會減少？從身體界線、網絡性愛講到裸聊！幾歲要開始有性教育？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　常說在香港推行性教育難，究竟有幾難？問問家長們就知！曾有台灣研究發現，有7成華人父母無同子女談性！面對子女提出不同性的疑惑，家長應該從何入手？「嗰度」、「雀仔」、「妹妹」……為性器官冠上暱稱，反而對性教育沒有幫助兼令小朋友更疑惑！子女踏入青少年階段，最容易在交友App誤中Cybersex、裸照圈套，一不小心更有機會犯法！一個真實個案好駭人！究竟幾多歲就要開始性教育？同小朋友、年輕人談性，又有哪些學問？即聽專家分享！

 

 

Readmore：

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Video Editing／Crystal Kwok

 

 

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