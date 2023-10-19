性教育從小做起！21%青少年曾送出／接收裸照？教識性器官名稱子女被性侵機會減少？從身體界線、網絡性愛講到裸聊！幾歲要開始有性教育？

常說在香港推行性教育難，究竟有幾難？問問家長們就知！曾有台灣研究發現，有7成華人父母無同子女談性！面對子女提出不同性的疑惑，家長應該從何入手？「嗰度」、「雀仔」、「妹妹」……為性器官冠上暱稱，反而對性教育沒有幫助兼令小朋友更疑惑！子女踏入青少年階段，最容易在交友App誤中Cybersex、裸照圈套，一不小心更有機會犯法！一個真實個案好駭人！究竟幾多歲就要開始性教育？同小朋友、年輕人談性，又有哪些學問？即聽專家分享！

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意外懷孕十數週都唔知？感染性病唔識求醫？少女問題個案平均每日3宗！青少年機構點推動性教育？

推性教育各出奇謀！社工以搞布甸班為名，講交友、拍拖、避孕為實？學校、家長應該點做性教育？

Credits

Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Video Editing／Crystal Kwok