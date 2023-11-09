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男男女女‧「嘉」點情趣
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09/11/2023

大碼女生戀愛經歷！肥妺性事會比常人懶惰嗎？男友要求節食減肥？嘲諷身材？一律Say Bye！有人借錢瘦身最終人財兩失？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　關於美這件事，不同人有不同的詮釋。然而 在普遍人眼中，美的定義似乎沒有想像中包容。今集繼續請來大碼時裝店My Rules創辦人Gloria，和大家大談在過往的戀愛經驗。戀愛中，她有否因為身材而影響感情？前男友曾明裡暗裡嘲諷她身材、想她節食減肥？更有身邊人因為男友喜好，去借錢減肥、豐胸？在旁人眼中，究竟肥妹性事真的比較懶惰嗎？今天，就藉著不同問題深入分享她作為大碼女生的艱辛戀愛與自我價值觀！

 

My Rules HK：https://myruleshk.com/

 

 

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Tony Leung

Editing／Crystal Kwok

 

 

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