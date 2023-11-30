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男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

30/11/2023

怎樣維繫甜蜜長久關係？讚美的力量超乎想像！讚賞vs批評黃金比例你做唔做到？教你稱讚對方不尷尬不虛偽！被讚應該點反應？你今日讚咗未？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　生活在香港這個投訴之都，我們常常都在抱怨，上周的感恩節，大家有向身邊的人表達謝意嗎？有心理學家指出，夫妻情侶之間最缺少的就是「Express Daily Appreciation」：每天稱讚對方！有研究指，伴侶間溝通質素差，關係自然差，那麼一個恩愛關係又應該有甚麼特質呢？原來稱讚次數與抱怨次數有黃金比例！怎樣稱讚別人不失自然？學懂讚人後，自己被讚時又要如何反應？讚美力量其實超乎想像中強大？今集即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok

 

 

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