Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

07/12/2023

超甜蜜男男關係解密！同性關係不愛束縛結婚唔容易！點過屋企人嗰關？婚後如何為愛情保鮮、保持恩愛唔變心？

#兩性關係 #愛情 #情侶 #同性戀 #戀愛 #性愛 #關係 #Sex Tips #Love Philosophy #相處之道 #情趣 #男女關係 #同性伴侶 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #男男 #Gay Couple
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　每對情侶都有自己一套相處之道，究竟不同類型的情侶，是如何讓愛情保鮮？今集我們邀請了英文老師Simon Sir和伴侶Steven這對「夫夫」，大談男男生活情趣事！原來男男圈子人人愛自由，唔想受束縛！究竟二人是如何相識、甚麼要堅持結婚？二人最初怎樣和家人公開出櫃和宣布結婚？原來婚前婚後相處都有要訣！同性伴侶如何將愛情保鮮？有請這對恩愛夫夫為我們分享！

 

 

Readmore：

怎樣維繫甜蜜長久關係？讚美的力量超乎想像！讚賞vs批評黃金比例你做唔做到？教你稱讚對方不尷尬不虛偽！被讚應該點反應？你今日讚咗未？

今集講性別認同！男女性別以外仲有They / Them！哪些名人明星選擇跨性別？性別焦慮可以殺死人？

 

Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即參加

我要回應
更多男男女女‧「嘉」點情趣文章

You May Also Like

#兩性關係 #愛情 #情侶 #同性戀 #戀愛 #性愛 #關係 #Sex Tips #Love Philosophy #相處之道 #情趣 #男女關係 #同性伴侶 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #男男 #Gay Couple
More on Sex & Love

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk