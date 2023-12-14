超甜蜜男男同性戀關係解密2！性事體位0定1要協調？擇偶要靚仔兼大隻？結婚出Po惹關注支持、追緃者跌完狂升！靠甚麼吸長輩、媽媽粉絲？

上集邀請了英文老師Simon Sir和伴侶Steven和我們分享男男生活情趣事，相信大家都想了解更多！原來男男擇偶條件同一般人大不同，大隻靚仔決定一切？即使有心儀對象，若果性事唔夾都要立即分手！話說回來，究竟現時同性戀在香港接受程度有幾大？性取向在二人的事業上又有沒有影響、長輩媽媽們又點睇？原來不論男女同志，最希望社會只做一件事！今集再次請來這對恩愛夫夫為我們分享！

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怎樣維繫甜蜜長久關係？讚美的力量超乎想像！讚賞vs批評黃金比例你做唔做到？教你稱讚對方不尷尬不虛偽！被讚應該點反應？你今日讚咗未？

Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok