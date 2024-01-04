性愛恐懼：男女床上焦慮公開！45%受訪男性自覺那話兒太短小！臨床指標：放鬆、勃起短過X厘米要搵專家！男女雙方擔心太激弄穿安全套？最最最怕對方有呢樣嘢

今集我們和大家探討床上焦慮這課題！曾有研究發現，不論男女，最多人有的床上焦慮就是怕對方有性病！而且不少人會「邊驚邊做」！即使有固定伴侶，不怕對方有性病，原來有不少情侶在性事期間都會擔心安全套破損，搞出人命！購買或使用安全套，有甚麼注意點？而最後一個床上焦慮，相信大家都有經歷過，就是怕對方嫌棄自己身材，當中以男士們尤其介意自己那話兒的「長度」，究竟從醫學角度，自己是否達標？怎樣才為之真正的「小」？即聽專家解答！

Readmore：

結婚是愛情一大關口！一個想結婚一個未Ready點解決？唔想結婚等於唔愛你？大家點睇先同居後結婚？研究發現：拍拖XXX日就知對方是否結婚對象！

寒冬心急想出Pool？勁數擇偶條件原來零意義！認清6種愛情風格Love Style揀對的人！你屬浪漫、現實定友誼Style？甚麼是Snow Globing？

Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok