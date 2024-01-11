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男男女女‧「嘉」點情趣
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11/01/2024

甚麼是Drag Queen? Queen Kong真情剖白心路歷程！變裝唔等於變性、同性戀、人妖！男生化身嬌媚女性跳綱管舞、變主播、牛牛？變裝可更了解自己

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　大家或許不知道「變裝」是甚麼，但相信也有曾聽過「Drag Queen」吧！今集我們請來了香港知名變裝皇后Queen Kong，為大家分享他在變裝前後的心路歷程！所謂「台上一分鐘，台下十年功」，Queen Kong在舞台上的嬌媚步姿，全靠他10年的鋼管舞經驗！為甚麼他會選擇成為變裝皇后？變裝前後的他，在性格和心態，又有沒有甚麼不同？變裝者必定是變性或同性戀人士？事不宜遲，有請Queen Kong分享！

 

 

Readmore：

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok

 

 

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