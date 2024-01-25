中醫講男人最怕：腎虛！腎虧！舉而不堅、堅而不久、早洩同腎氣不足有關？甚麼是陰萎？一滴精十滴血係真？推介多款平靚正補腎壯陽食物！鰻魚飯有份？

想有幸福美滿的性生活，當然要時刻保持最佳身體狀態，今集我們請來註冊中醫許懿清醫師，大談「腎虛之謎」！究竟從中醫角度，腎主要的作用是甚麼？中醫講的腎氣不足、腎虛、腎虧有何分別？除了常聽到的「陰虛」、「陽虛」，還有哪些體質容易影響性功能？想改善「性福」，其實可從日常飲食入手！中醫推介多款平靚正食物，讓大家輕易增強腎氣，簡單如鰻魚、韭菜、芝麻糊都係！此外，坊間常說「一滴精十滴血」，又是否真有其事？手淫過度對身體有沒有影響？種種關於男士保健的疑問，馬上為你拆解！

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok