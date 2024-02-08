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男男女女‧「嘉」點情趣
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08/02/2024

女人出軌原因無年齡之分？男人哪一種出軌難挽救？防出軌奇招、Top 3偷食場所公開！調查：婚外情有增加趨勢！如何有效防止伴侶出軌？都係XX！

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　今集大談情侶們最怕 ── 出軌！為防止另一半「偷食」，坊間有不同的防出軌「大法」：煲寒涼湯、剪穿內衣褲、榨乾精力樣樣齊！與其用盡奇怪方法，倒不如從數據入手！曾有研究列出三大最常出軌場所，第一位是辦公室！第二位竟然是這個地方？此外，原來男女出軌數據也大不同，不同年齡層男人出軌原因很不一樣！有一種連專家都覺得很難挽救！至於女性出軌情況又係點？如何有效減低伴侶出軌機會？立即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok

 

 

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