性愛姿勢：Top 3做愛體位公開！男女喜好大不同！哪些體位女性最易性高潮？一個體位最危險！如何向伴侶表達喜好體位？教你性溝通3招！性愛期間切忌講XX！

今集大談性愛最重要的元素之一：性體位！坊間對性體位的舒服、實用程度各有標準，但你喜歡的，又是不是人人都喜歡？《Sexual Medicine》曾於2020年發表研究，公開最常用、兩性最喜歡，以及女性最易高潮體位！男上女下、女上男下、後入體位……究竟邊種最受歡迎？原來男女喜歡體位大不同！研究發現一個體位最危險，更有機會因床事入急症室！此外，我們又應如何向伴侶表達喜好體位？性溝通有咩技巧？立即聽專家教路！

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Celia Li, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok