21/03/2024
前香港性服務工作者剖白由被侵犯到入行心路歷程！月賺六位數為XX！想咁多歲「退休」轉行！點解誓不拍AV？身邊人點睇？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
上集我們邀請了前性工作者豆漿為我們分享各種有趣接客經歷，相信大家仍想了解更多！今集豆漿將為我們分享她入行的心路歷程！年少時曾被侵犯，對她的人生影響有多大？有否影響對異性信任？在月賺六位數的日子，她最想做這件事！將來轉行的話，她又有甚麼目標？為何不會拍AV？再次有請豆漿為我們分享！
*影片題材敏感，話題或會引起部分人士不安，不建議未成年人士觀看。內容屬主持及嘉賓個人意見，並無任何宣傳或鼓吹跟隨的成份，訪問目的是為呈現受訪者工作情況。根據《刑事罪行條例》，經營賣淫場所、導致或鼓勵16歲以下男童或女童賣淫以及依靠他人賣淫的收入維生等，均屬違法。
Instagram：妓女的日常小故事
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Credits
Photo／Heizel Choi
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau
Editing／Crystal Kwok, Heizel Choi
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