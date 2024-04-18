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男男女女‧「嘉」點情趣
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18/04/2024

男人最怕：不舉！早洩！部分性功能障礙只因肥胖？17歲男生減肥後重拾性福！先天VS後天早洩有何不同？射精少過幾分鐘屬早洩？專家教2招自行訓練持久度

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　今集探討男士最怕的「性功能障礙」！近期有報道指，台灣高雄一名17歲男生因性功能障礙先後被3位女友分手，最後決心求醫，結果發現不舉只因肥胖！肥胖也會影響性功能？哪類人要份外小心？減肥後，有多大機會可回復正常性功能？另一邊廂，原來早洩也分先天後天！除了求醫，患者自己在家也能訓練持久度！甚麼是「停止─再刺激法」和「陰莖頭部擠捏療法」？即聽專家講解！

 

 

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok

 

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