02/05/2024
體毛陰毛疑惑：近5成男性喜歡伴侶剃光陰毛！可能受XX影響？女士點解唔想？男士修剪「猴頭菇」風格會令陰莖看起來更大更長？女性在私處貼水晶裝飾熱潮為何不受落？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
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上集為大家解構了不少關於體毛的冷知識，今集我們繼續講體毛和陰毛！現代社會近5成男性喜歡伴侶剃光陰毛？女性自己又是如何看待這件事？除了蜜蠟、激光脫毛，男女之間還有哪些「修葺方式」？女性曾流行Vajazzle私處裝飾？甚麼是Vajazzle？男士剪「猴頭菇」Style原來大有原因！更多關於陰毛的有趣二三事，即聽專家分享！
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Credits
Photo／Heizel Choi
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau
Editing／Crystal Kwok
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