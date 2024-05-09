09/05/2024
親熱後身體出現異常狀況？哪些人完事後會劇烈頭痛？男女都會對精液過敏？可引發全身敏感、氣管收窄！75%女士因一事失去慾望！避免完事後憂鬱，男性切忌即刻XX！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
說到性相關的病，大家可能第一時間會想起愛滋病、HPV或是梅毒等。其實除了這類典型性病，還有其他我們較少聽到的另類與性愛相關的「病症」！若患上「性交頭痛症」，會在性事時突然出現劇烈頭痛！哪類人會容易患上這個病？男士會吃的那顆藥丸都關事！原來「精液過敏症」不限女性，男性也有機會對自己的精液敏感？嚴重的話，更有機會出現生命危險！此外，出現「性交尿失禁」、「性交後憂鬱」的情況又該如何面對？即聽專家講解！
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體毛陰毛疑惑：近5成男性喜歡伴侶剃光陰毛！可能受XX影響？女士點解唔想？男士修剪「猴頭菇」風格會令陰莖看起來更大更長？女性在私處貼水晶裝飾熱潮為何不受落？
今集講體毛陰毛！體毛多必定強？與性荷爾蒙有關！陰毛有重要作用！愈濃密愈好？點為之多？女性體毛過多或患上這婦科病
Credits
Photo／Heizel Choi
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau
Editing／Crystal Kwok
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