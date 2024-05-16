16/05/2024
超越3萬訂閱Q&A！性事奇難雜症：點解精液會變果凍？3個原因！同太耐無XX有關！一個親密行為易有喉癌？梅毒上腦係真？女士下體發黑同性經驗有無關？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
「健康好人生」頻道已突破30,000訂閱人數！為答謝大家支持，我們將會一連兩集解答來自觀眾們的「性的疑惑」！口交有機會感染HPV，更有五分一喉癌病人因口交染病？有哪些癌症和HPV相關？精液現果凍狀態，原來有這三大原因！陰部黑色與否，又是否真的和性經驗有關？種種來自觀眾的迷思，立即有請專家解答！
Read more：
親熱後身體出現異常狀況？哪些人完事後會劇烈頭痛？男女都會對精液過敏？可引發全身敏感、氣管收窄！75%女士因一事失去慾望！避免完事後憂鬱，男性切忌即刻XX！
體毛陰毛疑惑：近5成男性喜歡伴侶剃光陰毛！可能受XX影響？女士點解唔想？男士修剪「猴頭菇」風格會令陰莖看起來更大更長？女性在私處貼水晶裝飾熱潮為何不受落？
Credits
Photo／Heizel Choi
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau
Editing／Crystal Kwok
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情