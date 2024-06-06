06/06/2024
今集再講自慰！研究發現60%受訪者寧願自慰都不想同伴侶愛愛？男士想快完事、女士唔想扮XX！DIY可幫助改善早洩？二人愛愛一好處無法取替
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
還記得我們曾分享關於自慰的血淚史嗎？今集我們再深入探討自慰！1940年起，社會才開始慢慢接受自慰，至今放眼中港台三地，原來香港表現最落後！其實自慰的好處比我們想像中還要多，除了減壓，有助男性訓練性功能、改善早洩！曾有研究發現，6成受訪者表示自慰反而更開心？二人性愛和自慰有哪些分別？即聽專家分享！
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Credits
Photo／Heizel Choi
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau
Editing／Crystal Kwok
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