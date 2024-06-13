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男男女女‧「嘉」點情趣
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13/06/2024

精神科專科醫生拆解早洩疑惑！小鳥醫生：1X%焦慮症患者有早洩！點解男性唔願睇醫生？單靠藥物治療可改善性功能？一件事提升床事滿足度

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　今集請來精神科專科醫生小鳥醫生，以專業角度為我們拆解早洩疑惑！有早洩問題，除了找泌尿科，原來精神科都關事！焦慮症患者容易患早洩，是因為表現焦慮（Performance Anxiety）？面對早洩問題，除了藥物治療，心理調整才是最重要！為甚麼心理關口特別難跨過？有男性患者向朋友求救也不願求醫？想改善情況，如何從前戲入手，令雙方更滿足？事不宜遲，即聽小鳥醫生解答！

 

 

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok

 

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