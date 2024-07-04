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男男女女‧「嘉」點情趣
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04/07/2024

出軌偷食心態大剖析！男女最難接受哪一種出軌？被出軌者首要思考2大問題！小三條件差點解揀佢？如何梳理PTSD創傷後遺？出軌者挽救感情必做2件事！點修補關係？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　伴侶出軌是不少人的惡夢，今集我們再討論出軌！出軌簡單分兩種，男性難接受肉體出軌、女性最怕對方向第三者出軌兼動真情！無性婚姻是出軌一大因素？兩性在面對另一半出軌時，各會出現甚麼反應？哪一方更易原諒對方？ 除了家庭考量，還有哪些會令受害人原諒對方？被出軌者出現創傷後壓力症（PTSD）的症狀，應如何處理？專家教你出軌後溝通要點，好好修補關係，繼續走下去！

 

 

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok

 

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