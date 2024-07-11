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男男女女‧「嘉」點情趣
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11/07/2024

中醫講夏日瘦身豐胸！如何瘦身不瘦胸？公開4個穴位+1個動作幫助升Cup！難減肥、易水腫同脾肺腎有關！呢款湯水補脾補腎！哪些人不宜戒澱粉？這時段吃米飯不怕胖

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　踏入夏季，相信不論男女士也想以最快速度操Fit自己，以最美體態示人。除了常聽說的增肌減脂、斷食法等之外，從中醫學角度，又是如何看瘦身這回事？原來難減肥、身體容易水腫也和脾胃有關，想有健美體態，要先養好脾胃！除了戒凍飲、濃味食物和做運動，吃飯也可以提升腎氣幫助瘦身！哪個時段吃飯不易肥？此外，成功瘦身後，不少女生也會出現胸部「縮水」的情況，如何才能瘦身不瘦胸？哪些食物、穴位對豐胸大有幫助？我們再次請來許懿清中醫師，一連兩集為我們分享夏日瘦身豐胸貼士！

 

 

豐胸穴位詳解

 

 

1.    乳根穴：位於胸部，第四肋間隙、乳頭直下，位置約在將二根手指橫放乳頭下方距離處。功效：可用於調節胸部和乳腺的氣血流通。

2.    乳中穴：位於胸部中央，乳頭中心點。

3.    天溪穴：位於胸部，第五肋間隙、乳頭直上，位置約在乳頭旁直放三根手指距離處。功效：有助於改善胸部的血液迴圈。

4.    承滿穴：位於腹部，位置約在把四根手指橫放在肚臍上方距離處。功效：有助於改善消化吸收，從而間接影響整體營養狀態，對胸部健康有益。

 

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok 

 

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