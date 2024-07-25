男人都有更年期！男士更年期症狀有早洩兼勃起障礙？仲會囉嗦、變矮！幾歲來臨？10個問題即Check是否踏入更年期！一類食物有助延緩衰退

提到更年期，不少人可能也會以為是女性專屬，但大家是否知道男性都有更年期嗎？原來男性更年期和睪固酮水平下降有關！睪固酮在30歲後便會逐漸減少，每年跌xx %咁多！除了心煩氣燥，男性更年期還會有甚麼徵兆？健忘、發牢騷都關事！想知自己或另一半是否步入更年期，有10個基本指標可以參考！在更年期間想補充男性荷爾蒙，除了食藥打針，又可如何從日常生活入手改善？飲食、下肢運動、曬太陽同樣重要！種種關於男性更年期的冷知識，即聽專家分享！

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女人哪些日子最想愛愛？點解30歲後會踏入「狼虎之年」突然大食？是荷爾蒙作祟？陰道乾澀椰子油可作潤滑劑？



死灰伴侶復燃大法！兩隻匙羹暗示體位？點愛撫最有感覺？男伴「失手」千祈唔好畀呢啲反應！





Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok