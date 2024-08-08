08/08/2024
SM女王登場大揭秘！SM=皮鞭、變態？同《格雷》情節有幾似？入行最初為呢樣！哪些人愛「被調教」？最難忘兩夫婦齊上陣超尷尬！客人慾望其實老婆女朋友舉手之勞？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
今集請來本港著名SM女王Jessica來個大分享！關於SM行業，相信大家都會有不少迷思，究竟SM是否如《格雷的五十道陰影》般刺激浪漫？是否做齊鞭打綁縛就等於SM？還是覺得SM好變態？喜歡「被調教」的人，大多是甚麼類型？當年Jessica為何選擇入行？對她而言，又怎樣看待SM這回事？曾遇過哪些令她印象深刻的客人？夫妻檔都試過！事不宜遲，即聽Jessica分享！
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Credits
Photo／Heizel Choi
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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