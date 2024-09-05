今集講女士整形！頭號係隆胸！豐胸能取悅男士還是導致分手？男士遇上人造胸會馬上不舉？受訪男士：最希望胸部XX！72%會阻止伴侶隆胸！教你一睇分辨真假胸

時下流行「整形」，小至面部微調，大至隆胸抽脂，對不少女性來說是閒事，微整形或已是大勢所趨！有人整形為自己開心，但原來也有人是為了挽救關係，一不小心還會演變成分開的導火線？今集我們就來探討女性整形，並專注講隆胸！有40%女生選擇整形，是因為受到人生大刺激！那如何分辨是天然還是後天加工？原來男士對整形有另一套睇法！埋身時發現對方的是人造胸，會不舉兼怕再摸會爆開？四成男士認為整形是多此一舉？此外，隆胸後女性又要面對哪些後遺症？即聽專家講解！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok