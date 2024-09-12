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男男女女‧「嘉」點情趣
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12/09/2024

熟齡性生活揭秘！研究：接近4成50歲以上人士每月做3次！性慾減低可能反映健康問題？與糖尿病、甲狀腺有關？點解熟齡性病個案多過後生？這個歲數男士最易被情騙

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　成年人有性需要正常不過，若熟齡人士表達自己有性需求，大家又點睇？為何年輕一輩難接受長者睇AV、有性生活？研究發現，過半數50+以上人士仍有性需要，53%受訪者仍Keep著每月1次！39%每月做多達3次！隨著年齡增長，不少人都有性慾減低現象，但要小心這或許與身體狀況有關！數據更發現，原來50+年齡層最多新性病案例！現今社會「情騙」愈來愈普及，若年長的單身父母找到「第二春」，子女最怕他們被騙！哪個年齡層的男士易受騙？如何令熟齡人士性生活更美滿？即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

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