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男男女女‧「嘉」點情趣
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03/10/2024

專家教預防性病！性病潛伏期可達數月？HPV疫苗可防這3大癌症！吸煙、戴子宮環都有影響！脫毛或增加感染細菌風險？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上集我們了解過不同性病病徵，今集繼續深入探討性病！如出現皮膚表徵，該如何分辨一般紅疹和梅毒類型紅疹？性病潛伏期可達數月？說到HPV，接種疫苗可預防哪類型的癌症？想要預防性病，除了做足安全措施，也可以從日常入手！首先要戒煙！佩戴子宮環都有影響？脫毛反會增加感染細菌風險？一般皮膚病又應點處理？今集再次請來皮膚及性病科專科醫生葉榮根醫生，和我們拆解種種迷思！

 

 

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專家解構性病迷思！最常見性病病徵竟是無病徵？梅毒會呈「假康復」狀態？嚴重會上腦！HPV病毒存活期達一星期！外遊住酒店小心幾個地方免中招

性病一定唔關你事？全球每年新增個案有咁多億！固定伴侶、身體無異常、口交都有機會中招！邊種最難察覺？邊種潛伏10年？

 

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok  

 

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