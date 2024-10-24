Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

24/10/2024

瑜伽特別篇（上）：簡易拉伸動作美胸兼美背，針對辦公室久坐、寒背圓肩！3款低難度瑜伽體式：牛面式、蝗蟲式、弓式，輕鬆提升體態！

#男男女女 #利嘉敏 #接吻 #情趣 #兩性關係 #運動 #瑜伽 #侯嘉明 #關係 #性生活 #戀愛 #愛情 #男女關係 #情感關係 #性愛 #情侶 #Sex Tips #Health & Fitness #Fitness
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上集和大家分享過運動的好處，今集我們就請來了瑜伽導師陶陶，從都市病入手，以一些簡易拉伸動作，改善常見的寒背圓肩問題，為大家美胸兼美背！哪些動作可同時靈活脊椎和頸部？練習牛面式時，原來肩膊內旋外旋大有影響？蝗蟲式、弓式又有哪些要點？事不宜遲，今集《男男女女 嘉點情趣》為大家送上瑜伽特別篇，馬上跟陶陶學習吧！

 

 

Read more：

中醫講夏日瘦身豐胸！如何瘦身不瘦胸？公開4個穴位+1個動作幫助升Cup！難減肥、易水腫同脾肺腎有關！呢款湯水補脾補腎！哪些人不宜戒澱粉？這時段吃米飯不怕胖

 

中醫講減肥去水腫！瘋狂運動減慢瘦身進度？傷正氣！邊種體質不宜跑步？2款消暑去濕湯水推介：冬瓜湯加2種材料先有益！中藥Body Mask可美白去橙皮紋？

 

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》關於「沉迷成癮」：點預防同戒甩鋪癮？最重要改變一樣嘢！追星都算成癮？► 即睇

我要回應
更多男男女女‧「嘉」點情趣文章
You May Also Like
#男男女女 #利嘉敏 #接吻 #情趣 #兩性關係 #運動 #瑜伽 #侯嘉明 #關係 #性生活 #戀愛 #愛情 #男女關係 #情感關係 #性愛 #情侶 #Sex Tips #Health & Fitness #Fitness
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
名廚食譜
Fall in Fall

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk