31/10/2024
瑜伽特別篇（下）：開髖拉伸動作增強大腿臀部肌肉！簡易瑜伽體式：青蛙式、鴿子式、橋式，改善下身靈活度
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
來到第二集瑜伽特別篇，今集陶陶為大家帶來一些簡易開髖動作，訓練核心肌肉同時提升下身靈活度！常聽到的青蛙式、鴿子式、橋式要怎樣做？鴿子式如何做得更輕鬆？青蛙式開髖加瑜伽磚超有Feel？膝蓋痛人士有甚麼注意點？事不宜遲，馬上跟著陶陶一起做！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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