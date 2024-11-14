14/11/2024
正面迎接更年期！潮熱失眠點解決？骨質疏鬆同更年期有關！點Check自己骨質疏鬆風險？練好負重運動護筋骨
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
上集和大家分享了更年期的各種徵狀，今集我們繼續談如何正面迎接更年期！面對突如其來的潮熱、失眠，有甚麼藥物可以幫到手？原來更年期和骨質疏鬆息息相關，出現膊頭痛、韌帶緊就要留意！除了從飲食著手，必要練負重運動？點Check自己骨質疏鬆風險？事不宜遲，再次有請Dr. Laurena羅蓮娜醫生，和大家拆解更年期的種種迷思！
Read more：
更年期徵狀逐個數！潮熱未必是初期徵狀？經期變化大過X日要留神！關節酸痛、失眠都關事？改善更年期不適藥物運動幫到手
女人哪些日子最想愛愛？點解30歲後會踏入「狼虎之年」突然大食？是荷爾蒙作祟？陰道乾澀椰子油可作潤滑劑？
Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好