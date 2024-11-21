4成人曾有後庭經驗！年過40男性尤其活躍？女性為取悅和回饋對方？除了追求刺激感，原來和人格形成階段有關？

今集講另類性偏好：肛交！根據外國數據，原來有40％人曾有這方面經驗！當中以年過40的男性尤其活躍？女性願意嘗試這個另類體驗，是為了取悅和回饋對方？男性除了追求刺激感，原來和小時候的人格形成階段有關？著名心理學家佛洛伊德點睇？甚麼是肛門期？即聽專家解說！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok