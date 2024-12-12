Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

12/12/2024

跨男拆解性小眾迷思！被帶去「拗直治療」、教會驅邪超誇張？6成人支持同性婚姻！性小眾家人才是最缺乏支援？

#跨男 #利嘉敏 #男男女女 #LGBTQ+ #兩性關係 #跨性別 #侯嘉明 #接吻 #情趣 #關係 #愛情 #男女關係 #香港跨性別平權協會 #戀愛 #謝浩霖 #性生活 #性愛 #性小眾 #情感關係 #情侶 #Love Philosophy
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上集聽過Henry分享自己在性別過渡上的心路歷程，今集我們繼續深入了解，究竟在港性小眾正面對怎樣的挑戰？為何要提倡反歧視法和平等對待？原來香港民意過半數人支持性小眾？除了在社會上，性小眾在家中也遇到各種難題！被家人帶去「拗直治療」、要到教會驅邪？今集再次請來香港跨性別平權協會主席謝浩霖（Henry），和我們分享種種關於性小眾的迷思！

 

 

Read more：

跨男現身說法！如何面對性別不安？跨男、女同、Tomboy各有不同定義！性別過渡困難重重？在港性小眾面對甚麼挑戰？

甚麼是Drag Queen? Queen Kong真情剖白心路歷程！變裝唔等於變性、同性戀、人妖！男生化身嬌媚女性跳綱管舞、變主播、牛牛？變裝可更了解自己

 

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

我要回應
更多男男女女‧「嘉」點情趣文章
You May Also Like
#跨男 #利嘉敏 #男男女女 #LGBTQ+ #兩性關係 #跨性別 #侯嘉明 #接吻 #情趣 #關係 #愛情 #男女關係 #香港跨性別平權協會 #戀愛 #謝浩霖 #性生活 #性愛 #性小眾 #情感關係 #情侶 #Love Philosophy
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
名廚食譜
Festive Cheer is in the air

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk