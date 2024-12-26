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男男女女‧「嘉」點情趣
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26/12/2024

香港猛男騷幕後花絮：猛男騷不等於脫衣騷！「被寵感」最重要？夫妻檔觀眾超興奮！男性得著或比女性大？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上集看過了猛男騷表演者的精彩片段，相信大家也想了解更多！究竟猛男騷和脫衣騷有甚麼分別？從女性角度出發，更能體會觀眾感受？經歷一連三場表現，觀眾和表演者又BuyBuy？事不宜遲，今集我們繼續請來Naughty Nights香港猛男騷的幕後班底，為我們分享更多演出背後的理念和花絮！

 

 

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Credits

PhotoCelia Li

VideoCrystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

EditingCrystal Kwok

 

 

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