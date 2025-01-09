09/01/2025
性治療師分享案例！要求太太穿絲襪＝變態？面對伴侶出軌選擇「物質性報復」？學懂平衡關係中的吸力和定力最重要
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
上集聽過古Sir教路如何重拾性福，今集就一起走進古Sir的治療室，看看現今夫妻普遍面對甚麼問題！為何很多人認為性愛只能做不能說？經過性治療後，有多少夫妻能夠復合？過往出軌大多「包二奶」，現今世代的出軌方式又有甚麼改變？如何在一段關係中平衡吸力、拉力和定力？事不宜遲，有請認可性治療師古錦榮先生解答大家！
Read more：
新年重拾性福！性治療師拆解疑惑：一年性生活少於X次就是無性夫妻！伴侶體態改變是主因？如何避免「交功課」？改善性生活靠這個環節
出軌偷食心態大剖析！男女最難接受哪一種出軌？被出軌者首要思考2大問題！小三條件差點解揀佢？如何梳理PTSD創傷後遺？出軌者挽救感情必做2件事！點修補關係？
Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好