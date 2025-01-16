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男男女女‧「嘉」點情趣
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16/01/2025

婦產科專科醫生詳解各種婦科癌症！感染HPV不等於濫交！子宮頸癌高峰年齡係OO歲？子宮內膜癌、卵巢癌有哪些高危因素？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　作為女性，步入一定年紀，便要開始留意身體狀況，以減低自己患上婦科病症的機率。究竟接種HPV疫苗，對預防子宮頸癌的成效有多大？子宮頸癌篩查該多久做一次？除了子宮頸癌，我們較少聽到的子宮內膜癌、陰道癌、卵巢癌又有哪些徵兆？今集，「男男女女 嘉點情趣」邀請了香港中文大學婦產科學系榮譽臨床副教授李灝思醫生，和我們講解各種婦科癌症的成因和治療方法！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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