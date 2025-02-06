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男男女女‧「嘉」點情趣
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06/02/2025

新年新開始！第二春容易開花結果嗎？男性更易走出分手陰霾！「搵水泡」是甚麼心態？為何單親爸爸比單親媽媽更有市場？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　所謂新年新開始，今集就和大家探討感情上的新開始 —— 第二春！經歷分手或離婚後，男／女性分別需要多少時間走出陰霾？尋找「水泡」是甚麼心態？甚麼是Rebound Relationship 反彈關係？重新建立關係後會性福大增？原來單親爸爸有市場？事不宜遲，即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok 

 

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