13/02/2025
情人節急救大作戰！星級化妝師教化妝基本功：長備兩種美妝品！遮瑕膏點揀最適合自己？刮痧按摩點按最有效？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
明天就是情人節，大家預備好了嗎？今集，我們請來星級化妝師家霖，教大家肌膚急救！女士們想學化妝，最基本要入手甚麼美妝品？遮瑕膏點揀最適合自己色號？刮痧按摩工具該怎樣選擇？點用最有效？事不宜遲，即向家霖偷師！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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