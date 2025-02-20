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男男女女‧「嘉」點情趣
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20/02/2025

由內美到外：星級化妝師身兼瑜伽導師、靜修訓練營主辦人！運動同時如何Keep住美麗？戶外運動有哪些保養注意點？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上集向家霖請教了化妝和護膚的基本功，今集我們繼續邀請家霖，和大家分享自己追求身心靈健康上的心路歷程！除了是星級化妝師，家霖更身兼瑜伽導師以及靜修訓練營主辦人，為何她會愛上運動、更是愈玩愈誇張？如何能保持對運動的熱誠？運動同時又如何Keep住美麗？即聽家霖分享！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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