27/03/2025
如何講錢不傷感情？理財社工：拍拖初期先觀察對方這三點！建立聯名戶口為安全感？「財務不忠」後果不堪設想
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
常言道「講錢傷感情」，究竟在一段關係中，應如何和對方提起錢銀話題？今集「男男女女 嘉點情趣」邀來家福會註冊社工兼認可理財社工葉姑娘Ruby，和我們分享「講錢不傷感情」的技巧！剛開始拍拖，應先了解收入程度和消費習慣？建立聯名戶口是為了甚麼？「財務不忠」可大可小？即聽Ruby分享！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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