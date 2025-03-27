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男男女女‧「嘉」點情趣
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27/03/2025

如何講錢不傷感情？理財社工：拍拖初期先觀察對方這三點！建立聯名戶口為安全感？「財務不忠」後果不堪設想

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　常言道「講錢傷感情」，究竟在一段關係中，應如何和對方提起錢銀話題？今集「男男女女 嘉點情趣」邀來家福會註冊社工兼認可理財社工葉姑娘Ruby，和我們分享「講錢不傷感情」的技巧！剛開始拍拖，應先了解收入程度和消費習慣？建立聯名戶口是為了甚麼？「財務不忠」可大可小？即聽Ruby分享！

 

　　若對自己理財技巧有信心，不能錯過由家福會理財教育中心主辦、恒生銀行全力支持的【全城「恒」動！理財常識網上問答比賽2025】，有機會贏取現金禮券！活動詳情按此

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

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