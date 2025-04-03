財務界線在關係中有多重要？父母代付首期反而更大壓力？理財社工：雙方先要做好期望管理！怎樣才算真正「財務自由」？

上集家福會註冊社工兼認可理財社工葉姑娘Ruby和我們分享了各種關於財務界線的概念，相信關於錢銀，大家還有更多問題！今集，Ruby將會和大家深入探討錢銀在關係中擔當的角色！為何做好期望管理最重要？子女欠債，作為父母應該如何應對？怎樣才算真正的「財務自由」？即聽Ruby分享！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok