24/04/2025
女人最怕戴錯Bra！專家解構內衣迷思：點解決副乳、大細胸問題？1方法Check自己是否穿得正確！本地內衣品牌創辦人：10個女人9個都戴錯！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
「戴錯Bra」相信是不少女性一生中必會遇上的問題，究竟怎樣才算戴得正確？又應怎樣尋找適合自己的尺寸？今集，我們邀請了本地內衣品牌Sheer創辦人Lisa Cheng，和女士們由零開始，講解各種關於內衣的迷思！點解決副乳、大細胸問題？Sticky Bra使用方式都有講究？提胸膠紙、防走光膠水各適合甚麼場合？即跟Lisa學習！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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