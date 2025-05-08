Dr. Sex中年男士解惑！哪些生活習慣影響硬度？藍丸子背後的原理是甚麼？坊間各式增大方法超誇張！

時隔兩年，我們再次請來當年「Y」雜誌的Dr. Sex現身，為一眾中年男士解惑！今集先說男士最在意的硬度，如何分辨自己是否夠硬？壓力、焦慮之外，有哪些生活習慣會影響勃起功能？藥物背後的原理是甚麼？不同的坊間增大方法又是否Work？有請身兼牙醫、法醫和性學專家的梁家駒醫生，與大家分享性的疑惑！

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七八九十後集體回憶！想當年之「Y」雜誌Dr. Sex現身！從前、現在「性的疑惑」有咩大不同？香港人對性事仍勁保守？

繼續專訪Dr Sex！以牙醫、法醫、性學家身份探討性話題！法證點分「咖喱雞」和襲擊咬痕？最駭人咬斷XX？非洲女生剝掉門牙同口交有關？如何跟子女潮講「性」經？

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok