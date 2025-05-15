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男男女女‧「嘉」點情趣
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15/05/2025

Dr. Sex 解答觀眾愛情疑惑！愛上閨密老公？老夫老妻如何重拾新鮮感？老夫少妻、禁忌戀是甚麼心態？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上集Dr. Sex和我們拆解了男士們「那話兒」的硬度迷思，今集我們繼續有Dr. Sex，解答一些觀眾的愛情疑惑！愛上閨密老公點算？老夫老妻如何重拾新鮮感？海狗丸對男性有無幫助？老夫少妻、禁忌戀是甚麼心態？再次有請身兼牙醫、法醫和性學專家的梁家駒醫生，解答大家的情感問題！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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