29/05/2025
體味研究大公開！嗅覺影響性趣？男女汗臭大不同！夏日「酸臭味」是怎樣煉成的？多吃2大類食物減體臭
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
踏入炎炎夏日，體味絕對是令大家最困擾的事情之一，今集我們就探討「嗅覺與性趣 」！原來男女出汗成分也大不同？傳說中的「酸臭味」是如何形成的？飲食如何影響體味？「好聞」的體味又是怎樣的？即聽專家分享！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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