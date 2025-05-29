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男男女女‧「嘉」點情趣
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29/05/2025

體味研究大公開！嗅覺影響性趣？男女汗臭大不同！夏日「酸臭味」是怎樣煉成的？多吃2大類食物減體臭

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　踏入炎炎夏日，體味絕對是令大家最困擾的事情之一，今集我們就探討「嗅覺與性趣 」！原來男女出汗成分也大不同？傳說中的「酸臭味」是如何形成的？飲食如何影響體味？「好聞」的體味又是怎樣的？即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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