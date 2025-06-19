19/06/2025
睪丸的迷思！蛋蛋愈大是否愈勁？臨床上高度少於 OO cm＝太細！「單丸」不會影響性能力？一招自我檢查睪丸健康
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
今集，我們為各位男士的福祉著想，一起來解構各種關於睪丸的迷思！究竟蛋蛋是否愈大愈勁？標準尺寸是多少？原來臨床上少於這個數就算太細！甚麼是藍色睪丸？「單丸」又會否影響性能力？說到睪丸健康，男士們又應如何自我檢查？即聽專家分享！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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