26/06/2025
前戲的重要性！12.7% 已婚女性表示性愛零前戲？理想前戲時間長達 OO 分鐘？只靠速度和力度未必Work！利用前戲打破性愛冬眠期
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
研究指出，12.7% 女性表示性愛零前戲！其實，前戲是性愛重要的一環，不論男女都要學懂如何「做得啱」，究竟前戲要多久才能令女性真的Ready？只靠速度和力度未必Work？如何利用前戲和對方重新撻著？即聽專家分享！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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