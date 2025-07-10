10/07/2025
性治療師教出軌後重建關係！打爛沙盤問到篤未必有好處？信任、親密感缺一不可！面對外來誘惑，如何保持定力？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
上集聽過古Sir分享不同自出軌案例，那麼若另一半真的出軌，最後該如何重建關係？信任、親密感缺一不可！被出軌者會打爛沙盤問到篤，對重建關係未必有好處？在外來誘惑下，該如何保持定力？另一邊廂，為何愈來愈多成功人士選擇走上當第三者的路？即聽古Sir分享！
Read more：
性治療師拆解出軌心態！第三者＝自己攞嚟衰？婚外情不等於放棄家庭！甚麼是習慣性出軌？
重拾性福！性治療師拆解疑惑：一年性生活少於X次就是無性夫妻！伴侶體態改變是主因？如何避免「交功課」？改善性生活靠這個環節
Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
【你點睇？】美國將對越南轉口貨物徵40％關稅或劍指中國，你認為此舉會否對中國出口商品起到遏制作用？► 立即投票