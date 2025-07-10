性治療師教出軌後重建關係！打爛沙盤問到篤未必有好處？信任、親密感缺一不可！面對外來誘惑，如何保持定力？

上集聽過古Sir分享不同自出軌案例，那麼若另一半真的出軌，最後該如何重建關係？信任、親密感缺一不可！被出軌者會打爛沙盤問到篤，對重建關係未必有好處？在外來誘惑下，該如何保持定力？另一邊廂，為何愈來愈多成功人士選擇走上當第三者的路？即聽古Sir分享！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok