為何完事總是攰？公開男士後戲3大NG行為！女性事後容易出現憂鬱？後戲意慾與荷爾蒙有關？專家教「理想的後戲」要點

早前和大家談及過前戲，今集就講後戲！曾有研究指出男性在床上後戲的3大NG行為，除了完事即瞓，還有甚麼？男性完事後特別容易攰，原來和催乳素有關？睪固酮多少都會影響後戲意慾！女性出現性交後憂鬱，又是怎樣一回事？究竟怎樣才是「理想的後戲」？即聽專家分享！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok