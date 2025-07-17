17/07/2025
為何完事總是攰？公開男士後戲3大NG行為！女性事後容易出現憂鬱？後戲意慾與荷爾蒙有關？專家教「理想的後戲」要點
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
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早前和大家談及過前戲，今集就講後戲！曾有研究指出男性在床上後戲的3大NG行為，除了完事即瞓，還有甚麼？男性完事後特別容易攰，原來和催乳素有關？睪固酮多少都會影響後戲意慾！女性出現性交後憂鬱，又是怎樣一回事？究竟怎樣才是「理想的後戲」？即聽專家分享！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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