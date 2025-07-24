24/07/2025
痛症性愛體位指南：腰痛超影響！膝痛人士推薦打側體位？頸痛勿做這個姿勢！懷孕時怕戳到BB點處理？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
過去我們曾分享各種關於體位的研究，那麼在不同的身體狀況下，又應該用哪些體位以達至幸福美滿的性生活？今集馬上為大家解答！膝痛人士可嘗試打側體位、頸痛的時候又有甚麼注意點？女士在不同孕期，又應如何配合？即聽專家分享！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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