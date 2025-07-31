性與藝術的關係！人體書法以文字為身體發聲？最初創作因Haters而起？人體書法家瑪莉社長：書法是我抒發的渠道

性是不少藝術家的創作題材，今集「男男女女 嘉點情趣」就邀請了人體書法家瑪莉社長作為嘉賓，和我們大談性與藝術的關係！究竟人體書法是甚麼一回事？最初創作因Haters而起？創作過程中曾遇上不少同路人？實際落筆又有甚麼注意點？事不宜遲，有請瑪莉社長！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok