人體書法家解構創作過程！體驗前有甚麼需要準備？人體書法和繩縛藝術擦出火花？瑪莉社長：性感定義人人不同！

今集繼續有瑪莉社長和我們分享在人體書法創作路上的心路歷程！如果想體驗人體書法，事前有甚麼需要準備？人體書法和繩縛藝術又會擦出甚麼火花？對瑪莉社長來說，性和性感又有甚麼分別？今集逐一為大家解構！

