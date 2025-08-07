07/08/2025
人體書法家解構創作過程！體驗前有甚麼需要準備？人體書法和繩縛藝術擦出火花？瑪莉社長：性感定義人人不同！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
今集繼續有瑪莉社長和我們分享在人體書法創作路上的心路歷程！如果想體驗人體書法，事前有甚麼需要準備？人體書法和繩縛藝術又會擦出甚麼火花？對瑪莉社長來說，性和性感又有甚麼分別？今集逐一為大家解構！
Read more：
性與藝術的關係！人體書法以文字為身體發聲？最初創作因Haters而起？人體書法家瑪莉社長：書法是我抒發的渠道
甚麼是Drag Queen? Queen Kong真情剖白心路歷程！變裝唔等於變性、同性戀、人妖！男生化身嬌媚女性跳綱管舞、變主播、牛牛？變裝可更了解自己
Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》► 立即參加