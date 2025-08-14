14/08/2025
男性禁慾身體好？禁慾7天睪固酮大增146%！甚麼是NNN？研究：恆常一清可減前列腺癌、失智機率！
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
經常聽到禁慾身體好，究竟是否真有其事？今集就來一個大拆解！外國有禁慾支援團體，會員更多達150萬人？男性禁慾七天睪固酮水平大增係真？甚麼是「NNN」？另一方面，原來恆常清一清也大有好處，連前列腺癌、失智機率也可以大大減低？即聽專家分享！
Read more：
睪丸的迷思！蛋蛋愈大是否愈勁？臨床上高度少於 OO cm＝太細！「單丸」不會影響性能力？一招自我檢查睪丸健康
Dr. Sex中年男士解惑！哪些生活習慣影響硬度？藍丸子背後的原理是甚麼？坊間各式增大方法超誇張！
Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票