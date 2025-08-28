猛男代理社長登場！猛男除了肌肉和顏值，還要具備甚麼條件？會否「搭沉船」？即席示範高級挑逗術撩動女生心弦

又是時候讓大家大飽眼福！今集「男男女女 嘉點情趣」邀請了「猛男代理」社長Dragon，和我們分享猛男的日常生活！究竟想做猛男，除了肌肉和顏值，還要具備甚麼條件？和客人互動有甚麼秘訣？香港猛男市場的現況又是怎樣？猛男會否「搭沉船」？猛男的神秘面紗，立即和大家揭曉！

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok